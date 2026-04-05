Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Удар по "Каморре": в Италии схватили легендарного босса мафии, которого искали более четверти века

02:10 05.04.2026 Вс
1 мин
Мелони поздравила полицию с успехом
aimg Оксана Гапончук
Фото: в Италии схватили легендарного босса мафии, которого искали более четверти века (Getty Images)

Итальянские правоохранители провели блестящую спецоперацию, задержав 48-летнего Роберто Мацареллу - одного из самых разыскиваемых преступников страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Члена неаполитанской мафиозной группировки "Каморра" выследили на живописном побережье Амальфи.

Вилла, поддельные документы и финал побега

Мацарелла, который входил в список "самых опасных разыскиваемых лиц" Италии, долгое время скрывался от правосудия. Его задержали во время дерзкого рейда на роскошную виллу. Как выяснило следствие, мафиози использовал поддельные документы, чтобы арендовать недвижимость и оставаться "невидимым" для спецслужб.

Кровавый след 2000 года

Следователи связывают задержанного с резонансным преступлением 26-летней давности. Роберто Мацареллу разыскивали за участие в смертельной стрельбе в центре Неаполя в 2000 году. Тогда во время нападения на магазин деликатесов погибли люди, а сам инцидент стал одним из самых кровавых эпизодов противостояния кланов "Каморры".

Реакция Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично поздравила правоохранителей с успешным завершением операции. Она подчеркнула, что это задержание является символом неотвратимости наказания.

"Это важный удар по "Каморре". Это четкий сигнал о том, что государство не отступит и продолжит бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью", - заявила глава итальянского правительства.

