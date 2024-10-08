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Удар КАБами по Харкову: у прокуратурі показали фото наслідків

Фото: правоохоронці обстежили місце обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. З'явились фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

У прокуратурі уточнюють, що удари по Харкову та передмістю росіяни завдавали починаючи з 16:50 до 17:20.

 

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/prokuratura_kharkiv)

У Салтівському районі Харкова бомба влучила біля водоймища в районі щільної житлової забудови, загинули 69-річна жінка та 73-річний чоловік. Ще п'ятьох людей поранено. Було пошкоджено житлові будинки.

Також "приліт" зафіксували у селі Черкаська Лозова, там пошкоджено будинки. У селищі Мала Данилівка влучання у лісосмугу. Постраждалих внаслідок атак немає.

За попередніми даними, росіяни використовували для удару ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції. Два винищувачі Су-34 запускали бомби з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області.

У прокуратурі зазначили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке поєднане з умисним вбивством.

Що передувало

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Він також уточнював, що відомо про двох загиблих та семеро поранених.

При цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що "прильоти" були зафіксовані відкритими територіями.

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ХарківАвіаудариВійна в УкраїніОбстріл Харкова