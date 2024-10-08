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Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: є загиблі

Харків, Вівторок 08 жовтня 2024 17:06
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Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: є загиблі Ілюстративне фото: російський бомбардувальник атакував Харків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 8 жовтня, увечері атакували Харків керованими авіабомбами. Вони влучили по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

"Попередньо удар КАБом по багатоповерхівці у Київському районі", - написав міський голова.

За його словами, через удар попередньо відомо про одного загиблого.

У свою чергу Синєгубов написав, що в результаті атаки, за попередніми даними, є постраждалі.

Оновлено 17:20

Терехов написав, що відомо вже про двох загиблих через удар керованими авіабомбами по Харкову.

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни використовують свої потужні авіабомби для ударів по багатоповерхівках у Харкові.

Зокрема, 24 вересня ворог ударив по висотках у Київському та Салтівському районах міста. Тоді в одній із будівель поверхи "склалися".

Внаслідок атаки було відомо про десятки постраждалих мирних жителів. Також були загиблі.

Мер Терехов розповів, що лише у вересні російські окупанти обстрілювали Харків понад півсотні разів.

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