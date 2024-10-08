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Удар КАБами по Харькову: в прокуратуре показали фото последствий

Фото: правоохранители обследовали место обстрела Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 8 октября, ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Появились фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

В прокуратуре уточняют, что удары по Харькову и пригороду россияне наносили начиная с 16:50 и до 17:20.

 

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)

В Салтовском районе Харькова бомба попала возле водоема в районе плотной жилой застройки, погибли 69-летняя женщина и 73-летний мужчина. Еще пять человек ранены. Были повреждены жилые дома. 

Также "прилет" зафиксировали в селе Черкасская Лозовая, там повреждены дома. В поселке Малая Даниловка попадание в лесополосу. Пострадавших в результате атак нет. 

По предварительным данным, россияне использовали для удара ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Два истребителя Су-34 запускали бомбы с населенного пункта Томаровка Белгородской области. 

В прокуратуре отметили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством. 

Что предшествовало

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Он также уточнял, что известно о двух погибших и семи раненых.

При этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что "прилеты" были зафиксированы по открытым территориям.

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ХарьковАвиаударыВойна в УкраинеОбстрел Харькова