У Харкові пролунали вибухи. Місто під ударом КАБів
У Харкові вдень 30 серпня пролунали вибухи. Російські терористи завдають ударів КАБами. Є влучання в житловий будинок та освітню установу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні!", - написав Терехов.
Як повідомив Синєгубов, росіяни завдають ударів та Харкову та району.
За інформацією мера, один з ударів прийшовся по центральній частині міста, постраждала цивільна інфраструктура. Також є влучання у місті Чугуїв.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Як повідомляє "Суспільне", у частині районів Харкова зникло світло після серії вибухів.
Оновлено 15:45
За інформацією глави ОВА, один з ворожих ударів пошкодив освітню установу у Харкові.
"За попередньою інформацією в Індустріальному районі є влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється", - повідомив мер міста.
Також є попередня інформація про удар по Немишлянському району.
"У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується", - додав Терехов.
Обстріл України 30 серпня
Нагадаємо, російські війська в ніч на 30 серпня випустили по Україні 18 дронів-камікадзе та балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму.
Загалом Сили протиповітряної оборони знищили 12 "Шахедів", ще чотири безпілотники були локаційно втрачені.
Також окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Під удар потрапило підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії.
Внаслідок ворожої атаки постраждали дев'ять осіб. Також стало відомо про одну жертву - жінка померла у лікарні від отриманих травм.
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