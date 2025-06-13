Удар Ізраїлю по Ірану: як стрибок цін на нафту вплине на вартість бензину в Україні

"Якщо за короткий період світові ціни на нафту повернуться до попередніх значень, то цей стрибок цін не вплине на український паливний ринок", - сказав експерт.

Сергій Куюн додав, що ціни на нафту часто реагують на будь-які події на досить динамічно.

"Не треба робити поспішних висновків. Ціни завжди дуже чуттєво реагують на будь-які чутки, я вже не каже про випадки, коли летять ракети. Рано чи пізно вони повертаються до низу", - сказав він додавши, що світові котирування нафту вже починають знижуватися, після того як з’явилися новини, що нафтова промисловість Ірану була не ушкоджена.

Він зазначив, що на сьогодні зарано робити висновки про довготривалу поведінку цін на нафту. "Зараз нагнітати і казати, що будуть зростати ціни – це дуже передчасно. Не виключено, що за пару днів котирування повернуться на попередній рівень. Ціни швидко зростають і також швидко падають", - сказав Сергій Куюн.

Зростання цін на нафту

За даними Bloomberg, ціна на ф’ючерси еталонного сорту нафти Brent одразу після появи інформації про атаку Ізраїлю на Іран зросла до 78,3 доларів за барель, що на 13% більше за ціну попереднього дня. Вже через 40 хвилин котирування впали до 75,4 доларів за барель, а станом на 10:50 за Києвом ціна знизилася до 73,59 доларів за барель.

Останній раз ціна перевищувала 75 доларів за барель 2 квітня, коли президент США Дональд Трамп оголошував торгову війну проти більшості країн світу.

Частка Ірану на світовому ринку нафти

Згідно щомісячних звітів ОПЕК, у 2022 та 2023 роках Іран видобував 2,6 та 2,9 млн барелів сирої нафти на добу, що складало 9-10% у загальній структурі видобутку нафти країнами ОПЕК. У 2024 році Іран збільшив середньодобовий видобуток нафти на 14% - до 3,3 млн барелів на добу або 12% від загального видобутку країнами-членами ОПЕК.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світовий видобуток нафти у грудні 2024 року складав 103,5 млн барелів на добу. Таким чином, частка Ірану у структурі світового видобутку нафти станом на кінець 2024 року становила 3,1%.