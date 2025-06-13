Удар Израиля по Ирану: как скачок цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Украине

"Если за короткий период мировые цены на нефть вернутся к предыдущим значениям, то этот скачок цен не повлияет на украинский топливный рынок", - сказал эксперт.

Сергей Куюн добавил, что цены на нефть часто реагируют на любые события на достаточно динамично.

"Не надо делать поспешных выводов. Цены всегда очень чутко реагируют на любые слухи, я уже не говорит о случаях, когда летят ракеты. Рано или поздно они возвращаются к низу", - сказал он добавив, что мировые котировки нефть уже начинают снижаться, после того как появились новости, что нефтяная промышленность Ирана была не повреждена.

Он отметил, что на сегодня рано делать выводы о долговременном поведении цен на нефть. "Сейчас нагнетать и говорить, что будут расти цены - это очень преждевременно. Не исключено, что через пару дней котировки вернутся на прежний уровень. Цены быстро растут и также быстро падают", - сказал Сергей Куюн.

Рост цен на нефть

По данным Bloomberg, цена на фьючерсы эталонного сорта нефти Brent сразу после появления информации об атаке Израиля на Иран выросла до 78,3 долларов за баррель, что на 13% больше цены предыдущего дня. Уже через 40 минут котировки упали до 75,4 долларов за баррель, а по состоянию на 10:50 по Киеву цена снизилась до 73,59 долларов за баррель.

Последний раз цена превышала 75 долларов за баррель 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявлял торговую войну против большинства стран мира.

Доля Ирана на мировом рынке нефти

Согласно ежемесячным отчетам ОПЕК, в 2022 и 2023 годах Иран добывал 2,6 и 2,9 млн баррелей сырой нефти в сутки, что составляло 9-10% в общей структуре добычи нефти странами ОПЕК. В 2024 году Иран увеличил среднесуточную добычу нефти на 14% - до 3,3 млн баррелей в сутки или 12% от общей добычи странами-членами ОПЕК.

По данным Международного энергетического агентства, мировая добыча нефти в декабре 2024 года составляла 103,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, доля Ирана в структуре мировой добычи нефти по состоянию на конец 2024 года составила 3,1%.