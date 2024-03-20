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Удар по Харкову: вже відомо про трьох жертв та п'ять постраждалих

Фото: через обстріл Харкова 20 березня загинули троє людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова в Facebook, поліція Харківської області.

"Троє загиблих та п'ятеро поранених, масштабна пожежа - росіяни знову вдарили по Харкову", - розповів Болвінов.

Зокрема, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані.

"Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. Перебувайте в укриттях - зберігається загроза повторного обстрілу", - додав він.

Окупанти вдарили ракетою, дані про постраждалих різняться

За попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59. При цьому, повідомляється про чотирьох, а не про п'ятьох поранених.

"Пошкоджений п’ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Постраждали 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики", - зазначили у відомстві.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обстріл Харкова

Близько 13:00 20 березня окупанти  обстріляли місто. Ударом пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі.

"Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції", - додав голова слідчого управління.

Нагадаємо, у Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Наразі вже зафіксовано "приліт" в одному з них. Під завалами можуть бути люди. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу.

 

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Харків