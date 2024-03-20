Удар по Харькову: уже известно о трех жертвах и пяти пострадавших

"Три погибших и пятеро раненых, масштабный пожар - россияне снова ударили по Харькову", - рассказал Болвинов.

В частности, среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Продолжается спасательная операция и тушение пожара. К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше. Находитесь в укрытиях - сохраняется угроза повторного обстрела", - добавил он.

Оккупанты ударили ракетой, данные о пострадавших отличаются

По предварительным данным полиции, удар был нанесен ракетой Х-59. При этом, сообщается о четырех, а не о пяти раненых.

"Поврежден пятиэтажный дом и автомобиль, помещения частного предприятия. Пострадали 66, 48, 38 и 47-летние мужчины. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники, спасатели и медики", - отметили в ведомстве.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Харькова

Около 13:00 20 марта оккупанты обстреляли город. Ударом повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе.

"Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции", - добавил глава следственного управления.

Напомним, в Харькове 20 марта раздался взрыв. Позже выяснилось, что оккупанты в который раз ударили по одному из районов Харькова. На данный момент уже зафиксировано "прилет" в одном из них. Под завалами могут находиться люди. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре.