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Велика пожежа та постраждалі. Перші подробиці "прильоту" в Харькові

Харків, Середа 20 березня 2024 13:42
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Велика пожежа та постраждалі. Перші подробиці "прильоту" в Харькові Фото: у Харкові через обстріл 20 березня є постраждалі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Харкова 20 березня постраждали. Також відомо про масштабну пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа", - розповів він.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Наразі відомо, що ракета окупантів влучила у будівлю в Холодногірському районі міста.

Вибух у Харкові

У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Наразі вже зафіксовано "приліт" в одному з них. Під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.

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