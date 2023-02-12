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Удар по Харкову призвів до масштабної пожежі: наслідки нічного обстрілу міста

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок нічного ракетного обстрілу Харкова сталася масштабна пожежа. Через атаки ворога пошкоджено одне з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вчора, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа", - пише Синєгубов.

За його словами, також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".

"Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - повідомив очільник ОВА

Крім того, він написав, що протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів, під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

"Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих", - додав Синєгубов.

Фото: Харків та область вночі піддалася обстрілам російських військ (t.me/synegubov)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські війська обстріляли Харків з С-300.

Додамо, як стало відомо, було зафіксовано 3 "прильоти", з яких один - по інфраструктурному об'єкту.

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харковПожежаракетный удар