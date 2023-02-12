Удар по Харькову привел к масштабному пожару: последствия ночного обстрела города

"Вчера, около 23:15, враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. Повреждение получило одно из предприятий. Произошел масштабный пожар", - пишет Синегубов.

По его словам, также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

"В результате удара ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - сообщил глава ОВА

Кроме того, он написал, что за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации пограничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, под вражеским огнем было по меньшей мере 15 населенных пунктов.

"В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные постройки, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших", - добавил Синегубов.

Фото: Харьков и область ночью подверглись обстрелам российских войск (t.me/synegubov)

Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли Харьков из С-300.

Добавим, как стало известно, было зафиксировано 3 "прилета", из которых один - по инфраструктурному объекту.

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