Удар по Харкову: пошкоджено 18 багатоповерхівок, дві особи в дуже важкому стані

За його словами, один із будинків отримав дуже серйозні пошкодженням. Зокрема, там сталося зміщення конструктива будівлі.

Терехов зазначив, що наразі все ще проходять роботи з усунення наслідків обстрілу. Проте у деякі будинки вже дали воду та світло.

"Комунальні служби та волонтери активно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зокрема, вони закривають віконні контури. Перевіряємо комунікації. Вже дали воду та світло в деякі будинки. Будемо все відновлювати", - сказав він.

Мер додав, що внаслідок атаки багато людей звернулося до медиків по допомогу. Відомо, що двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані.

Також Терехов повідомив, що тих людей, хто цього потребує, розміщують у гуртожитках. Зокрема, волонтери надають постраждалим продуктові набори та речі.

Крім того, мер Харкова наголосив, що динаміка обстрілів зросла. Тому він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Харків потерпає від ворожих атак і вдень, і вночі. Тому звертаюся до містян з проханням не нехтувати сигналами повітряних тривог", - сказав Терехов.