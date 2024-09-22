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Удар по Харкову: пошкоджено 18 багатоповерхівок, дві особи в дуже важкому стані

Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Вчора ввечері, 22 вересня, окупанти атакували Харків КАБами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 18 багатоповерхових житлових будинків, дві людини у дуже важкому стані.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, один із будинків отримав дуже серйозні пошкодженням. Зокрема, там сталося зміщення конструктива будівлі.

Терехов зазначив, що наразі все ще проходять роботи з усунення наслідків обстрілу. Проте у деякі будинки вже дали воду та світло.

"Комунальні служби та волонтери активно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зокрема, вони закривають віконні контури. Перевіряємо комунікації. Вже дали воду та світло в деякі будинки. Будемо все відновлювати", - сказав він.

Мер додав, що внаслідок атаки багато людей звернулося до медиків по допомогу. Відомо, що двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані.

Також Терехов повідомив, що тих людей, хто цього потребує, розміщують у гуртожитках. Зокрема, волонтери надають постраждалим продуктові набори та речі.

Крім того, мер Харкова наголосив, що динаміка обстрілів зросла. Тому він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Харків потерпає від ворожих атак і вдень, і вночі. Тому звертаюся до містян з проханням не нехтувати сигналами повітряних тривог", - сказав Терехов.

Зазначимо, що за останньою інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару РФ по Харкову за медичною допомогою звернулися 21 людина, які постраждали. З них троє дітей.

Детальніше про атаку РФ на Харкову читайте в матеріалі РБК-Україна.

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