Удар по Харькову: повреждено 18 многоэтажек, два человека в очень тяжелом состоянии

По его словам, один из домов получил очень серьезные повреждения. В частности, там произошло смещение конструктива здания.

Терехов отметил, что пока все еще проходят работы по устранению последствий обстрела. Однако в некоторые дома уже дали воду и свет.

"Коммунальные службы и волонтеры активно работают над устранением последствий обстрела. В частности, они закрывают оконные контуры. Проверяем коммуникации. Уже дали воду и свет в некоторые дома. Будем все восстанавливать", - сказал он.

Мэр добавил, что в результате атаки многие обратились к медикам за помощью. Известно, что двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Также Терехов сообщил, что тех людей, кто в этом нуждается, размещают в общежитиях. В частности, волонтеры предоставляют пострадавшим продуктовые наборы и вещи.

Кроме того, мэр Харькова отметил, что динамика обстрелов выросла. Поэтому он призвал людей не игнорировать сигналы воздушных тревог.

"Харьков страдает от вражеских атак и днем, и ночью. Поэтому обращаюсь к горожанам с просьбой не пренебрегать сигналами воздушных тревог", - сказал Терехов.