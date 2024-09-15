Удар по Харкову: кількість потерпілих перевищила 40

Терехов пояснив, що цього разу удар прийшовся на Немишлянський район Харкова. Найбільших руйнувань, включаючи пошкодження перекриттів, зазнали два під'їзди будинку на який росіяни скинули КАБ.

"Вогонь охопив чотири верхні поверхи. Також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків. Наші фахівці вже почали забивати вікна в частині з них. Паралельно проводимо обстеження конструкцій і поквартирний обхід", - повідомив мер.

Водночас він повідомив, що станом на 18:30 відомо вже про понад 40 людей, які отримали поранення внаслідок російської агресії.

"За оновленими даними постраждалих - 41. Серед них четверо дітей, найменшій дитині - один рік", - пояснив він.

Своєю чергою Синєгубов повідомляв, що службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху.

"Під завалами ще перебувають люди, повністю зруйновані три квартири", - додав він.