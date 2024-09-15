Удар по Харькову: количество пострадавших превысило 40

Терехов объяснил, что на этот раз удар пришелся на Немышлянский район Харькова. Наибольшие разрушения, включая повреждения перекрытий, получили два подъезда дома на который россияне сбросили КАБ.

"Огонь охватил четыре верхних этажа. Также пострадали, по меньшей мере, 12 соседних домов. Наши специалисты уже начали забивать окна в части из них. Параллельно проводим обследование конструкций и поквартирный обход", - сообщил мэр.

В то же время он сообщил, что по состоянию на 18:30 известно уже более 40 человек, получивших ранения в результате российской агрессии.

"По обновленным данным пострадавших - 41. Среди них четверо детей, самому маленькому ребенку - один год", - пояснил он.

В свою очередь Синегубов сообщал, что служащие Государственной службы чрезвычайных ситуаций спасли мужчину с собакой с 12-го этажа.

"Под завалами еще находятся люди, полностью разрушены три квартиры", - добавил он.