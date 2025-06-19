Удар по Харкову 7 червня: пожежу на підприємстві загасили лише на 12 день

Пожежу після російського удару по цивільному підприємству у Харкові в ніч проти 7 червня загасили лише на 12 день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, внаслідок удару кілька днів тривала пошукова операція, з-під завалів дістали шість тіл загиблих цивільних людей.

"На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка", - повідомив Терехов.

Обстріл Харкова 7 червня

Нагадаємо, ввечері 7 червня російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, два приватні будинки та господарчу споруду.

Спочатку було відомо про 18 постраждалих. Проте трохи згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".

Раніше було відомо про двох загиблих. Першою загиблою людиною було жінка 30 років, яку нещодавно призначили очільниці дитячої залізниці.

Пізніше з-під завалі підприємства дістали ще чотири тіла загиблих.

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