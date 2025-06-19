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Удар по Харькову 7 июня: пожар на предприятии потушили только на 12 день

Харьков, Четверг 19 июня 2025 17:05
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Удар по Харькову 7 июня: пожар на предприятии потушили только на 12 день Фото: пожар после удара по Харькову 7 июня потушили только на 12 день (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Татьяна Степанова

Пожар после российского удара по гражданскому предприятию в Харькове в ночь на 7 июня потушили только на 12 день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"На гражданском предприятии, которое подверглось вражескому удару в ночь на 7 июня, сегодня, наконец, окончательно потушили пожар. Работы по его тушению продолжались 12 дней, на месте пожара работали ГСЧС, была привлечена коммунальная техника", - сообщил Терехов.

По его словам, в результате удара несколько дней продолжалась поисковая операция, из-под завалов достали шесть тел погибших гражданских людей.

Обстрел Харькова 7 июня

Напомним, вечером 7 июня российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, два частных дома и хозяйственная постройка.

Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".

Ранее было известно о двух погибших. Первым погибшим человеком была женщина 30 лет, которую недавно назначили руководительницей детской железной дороги.

Позже из-под завала предприятия достали еще четыре тела погибших.

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