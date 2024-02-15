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Удар по Харківській області 14 лютого: кількість жертв збільшилася

Фото: у Харківській області зросла кількість жертв через обстріл 14 лютого (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Великому Бурлуку Харківської області збільшилася. З-під завалів дістали тіло жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 74-річної жінки.

Таким чином внаслідок ракетної атаки кількість загиблих виросла до трьох. Поранення отримали п'ятеро осіб.

На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція.

Що ще відомо про обстріл 

Нагадаємо, вчора у другій половині дні російська армія вдарила ракетами по Великому Бурлуку в Харківській області. Були пошкоджені двоповерховий будинок та ще один сусідній будинок.

скриншот deepstatemap.live

За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300. 

Як зазначала місцева влада, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебували люди.

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