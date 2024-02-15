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Удар по Харьковской области 14 февраля: количество жертв увеличилось

Фото: в Харьковской области возросло количество жертв из-за обстрелов 14 февраля (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по Великому Бурлуку Харьковской области увеличилось. Из-под завалов извлекли тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Отмечается, что из-под завалов дома спасатели извлекли тело 74-летней женщины.

Таким образом в результате ракетной атаки количество погибших выросло до трех. Ранения получили пять человек.

На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.

Что еще известно об обстреле

Напомним, вчера во второй половине дня российская армия ударила ракетами по Великому Бурлуку в Харьковской области. Были повреждены двухэтажный дом и еще один соседний дом.

скриншот deepstatemap.live

По предварительной информации, оккупанты применили зенитные ракеты С-300.

Как отмечали местные власти, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а под завалами находились люди.

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