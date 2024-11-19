Удар по гуртожитку у Глухові. Кількість загиблих зросла до 12

Внаслідок удару Росією по гуртожитку у Глухові Сумської області загинули 12 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Як пише відомство, станом на зараз відомо про 12 загиблих людей, серед яких одна дитина.

Фото: наслідки удару по гуртожитку у Глухові (t.me/mvs_ukraine)

Також внаслідок обстрілу Росією поранення отримали 11 людей, серед яких дві дитини. Рятувальники продовжують працювати.

Удар по гуртожитку у Глухові

18 листопада російські військові атакували гуртожиток у місті Глухів за допомогою двох безпілотників типу Shahed. Попередньо повідомлялося про шістьох загиблих і 12 постраждалих, проте кількість жертв надалі зросла.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю трагедію, наголосив, що такі удари демонструють справжні наміри диктатора Володимира Путіна, який прагне лише продовження війни.

"Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", - підкреслив він.

Офіс генерального прокурора відзначав, що наслідки обстрілу фіксуються прокурорами спільно з правоохоронцями. Досудове розслідування ведуть слідчі Служби безпеки України в Сумській області.