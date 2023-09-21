Удар по готелю у Черкасах: з-під завалів врятували людину (відео)

У Черкасах триває рятувальна операція з пошуку людей, які можуть перебувати під завалами після удару росіян по готелю. Врятовано одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МВС Ігоря Кліменка в Telegram.
Клименко оприлюднив відео порятунку людини з-під завалів.
"Рятувальна операція триває. Шукаємо постраждалих, які ймовірно ще можуть перебувати під завалами", - написав він.
Сьогодні вранці, 21 вересня, російські війська здійснили влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький, Дрогобич.
Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. "Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", - написав він. За його даними, наразі відомо про п'ятьох потерпілих.
Усі наслідки ворожих обстрілів українських міст 21 вересня - в матеріалі РБК-Україна.