У Черкасах внаслідок падіння уламків є постраждалі, під завалами людина
У Черкасах внаслідок падіння уламків збитих ракет російських окупантів є постраждалі громадяни та руйнування. Відбуваються рятувальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурца .
"Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", - розповів чиновник.
В ОВА повідомили, що кількість постраждали
"Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", - зазначив він.
Наслідки ракетного удару по Черкасах 21 вересня (фото: t.me/cherkaskaODA)
Російська ракетна атака 21 вересня
Сьогодні вранці, 21 вересня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.
Усі наслідки ворожих обстрілів українських міст 21 вересня - в матеріалі РБК-Україна.
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