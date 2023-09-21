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Удар по гостинице в Черкассах: из-под завалов спасли человека (видео)

Фото: из-под завалов спасли человека (скрин)
Автор: Александр Белоус

В Черкассах идет спасательная операция по поиску людей, которые могут находиться под завалами после удара россиян по гостинице. Спасен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко в Telegram.

Клименко обнародовал видео спасения человека из-под завалов

"Спасательная операция продолжается. Ищем пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами", - написал он.

Ракетный удар по Украине

Сегодня утром, 21 сентября, российские войска устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы, Хмельницкий, Дрогобыч.

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, утром враг нанес ракетный удар по областному центру. "В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры", – написал он. По его данным, сейчас известно о пяти пострадавших.

Все последствия вражеских обстрелов украинских городов 21 сентября - в материале РБК-Украина.

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