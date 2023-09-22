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Удар по готелю в Черкасах: рятівники показали роботи з розбору завалів

Україна, П'ятниця 22 вересня 2023 09:57
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Удар по готелю в Черкасах: рятівники показали роботи з розбору завалів Фото: Роботи на місці удару по готелю в Черкасах тривали усю ніч (t.me/dsns_telegram)
Автор: Олександр Білоус

Роботи на місці удару по готелю в Черкасах тривали усю ніч. Вивезено 593 тонни сміття, аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними прес-служби, внаслідок ракетного удару по Черкасах 21 вересня була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

В результаті атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам.

Удар по Україні 21 вересня

Нагадаємо, 21 вересня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Було випущено 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Силам ППО вдалося збити більшість ракет.

Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький, Дрогобич.

Внаслідок ракетного удару була зруйнована будівля готелю в Черкасах. Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки по місту.

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