Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки росіян на Черкаси

Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Черкаси. Там уламки ворожої ракети впали на готель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України в Facebook.

Патрульні одними з перших прибули на місце "прильоту" уламків російської ракети у центрі Черкас.

Поліцейські перекрили рух, аби убезпечити перехожих та забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки. Інспектори допомагали в евакуації.

У патрульній поліції зазначають, що у Черкасах продовжується рятувальна операція.

Нічний обстріл України

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, випустивши 43 ракети. Сили протиповітряної оборони збили 36 ракет, але були "прильоти".

Зокрема, у Черкасах уламки збитих ракет впали на готель. За останніми даними поліції, внаслідок атаки росіян у Черкасах постраждали 11 осіб. Відомо також, що шістьох постраждалих госпіталізували.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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