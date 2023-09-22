Удар по гостинице в Черкассах: спасатели показали работы по разбору завалов

Работы на месте удара по гостинице в Черкассах продолжались всю ночь. Вывезено 593 тонны мусора, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины ( ГСЧС ).

По данным пресс-службы, в результате ракетного удара по Черкассам 21 сентября было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

В результате атаки пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Психологами ГСЧС оказана помощь 117 лицам.

Удар по Украине 21 сентября

Напомним, 21 сентября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Было выпущено 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силам ПВО удалось сбить большинство ракет.

Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы, Хмельницкий, Дрогобыч.

В результате ракетного удара было разрушено здание гостиницы в Черкассах. Полиция показала первые минуты после ракетной атаки по городу.