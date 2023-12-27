Удар по Феодосії. ЗМІ з'ясували, якому ще кораблю "дісталося" окрім "Новочеркаська"

За даними видання, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель російських загарбників "УТС-150".

Такі висновки було зроблено з урахуванням аналізу кадрів з порту тимчасово окупованої Феодосії у вівторок.

Зазначається, що нині частково затоплений внаслідок нічного удару ЗСУ корабель "УТС-150" можна спостерігати на фотографіях із порту у Феодосії щонайменше з 2007 року.

Навчально-тренувальний корабель "УТС-150" у порту Феодосії (фото: росЗМІ)

Удар по "Новочеркаську" в Феодосії 26 грудня

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 грудня тимчасово окупованій Феодосії (Крим) був знищений великий десантний російський корабель "Новочеркаськ".

Як розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ВДК росіян був уражений крилатими ракетами. Додамо, що в мережі з'явилися кадри потужної детонації на борту минулої ночі.

Пізніше ввечері вівторка з'явилися перші супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. На кадрах сервісу Planet.com видно, що, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало всю інформацію про знищення російського корабля.