Свежий рейтинг поддержки партий: за кого будут голосовать в Киеве

Партия "Слуга народа" потеряла первое место в рейтинге
Если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей на них получила бы партия "УДАР Виталия Кличко". За нее готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, далее по уровню электоральной поддержки идут:
За каждую из других политических сил, которые были представлены в опроснике - менее 1% респондентов.
Опрос проведен Центром Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля за партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" планировали голосовать примерно по 20% киевлян.
Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.