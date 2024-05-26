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Удар по "Эпицентру" в Харькове: в месте попаданий могли находиться 20 человек

Харьков, Воскресенье 26 мая 2024 20:31
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Удар по "Эпицентру" в Харькове: в месте попаданий могли находиться 20 человек Фото: россияне обстреляли Харьков (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация вчера нанесла очередной удар по гражданскому населению Украины. Под обстрелом оказался гипермаркет "Эпицентр" в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сегодня в 20:15 прокуратура предоставила обновленные данные о последствиях российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове.

На сегодняшний день известно о ранении 44-х человек и гибели 14. Идентифицированы 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

"Также найдем четыре фрагмента тел человека. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек", - сообщили в прокуратуре.

В то же время было проанализировано видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.

Обстрел "Эпицентра" в Харькове

Вчера 25 мая, российские военные несколько раз обстреливали Харьков. Один из ударов пришелся по строительному гипермаркете "Эпицентр".

Детальнее об обстрелах и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим также, что сегодня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что с начала этого года российские оккупанты сбросили на территорию Украины уже почти 10 000 управляемых авиабомб.

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Харьков Война России против Украины
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