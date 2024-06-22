Удар по енергетиці, пожежі й постраждалі: які наслідки комбінованої атаки РФ по Україні

Що відомо про атаку

Спочатку російські терористи ввечері напередодні запустили по Україні щонайменше дві групи ударних безпілотників типу "Шахед". Вони увійшли в повітряний простір країни з південного напрямку, після чого часто змінювали курс, маневрували, рухалися у бік західних та центральних областей.

Пізніше стало відомо про злети російської стратегічної військової авіації - МіГ-31К та ще 4 бортів бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухалися у бік України. Але загроза щодо МіГ-31К була скасована, а стосовно "тушек" - лишилася.

Близько третьої ночі у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей над Україною у різні напрямки. Крилаті ракети ворога летіли, зокрема, у бік Києва, Луцька, Умані, Стрия, на Хмельниччину та Вінниччину. У різних регіонах працювали сили та засоби ППО.

Крім того, у небі над Україною фіксувалися дрони-камікадзе противника. Додамо, що повітряна тривога через ворожу атаку була скасована лише о 05:06.

Вибухи та наслідки атак

Близько п'ятої ранку в місцевих пабліках писали про вибухи у Львівській області, окрема Стрийському районі. Також повідомлялося про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки там.

Вранці голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький розповів, що ворогом був завданий ракетний удар по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури в регіоні, і там сталася пожежа, які вже ліквідовують вогнеборці.

За словами чиновника, інформації про постраждалих на той момент (пів на шосту ранку) не надходило.

Варто зауважити, що перед тим в моніторингових групах писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.

Вранці керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів у своєму Telergam про падіння ворожих збитих повітряних цілей в області. Перед тим вночі ЗМІ писали про вибухи, що було чути в Луцьку.

Як розповів чиновник, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО, і тепер триває ліквідація наслідків падіння уламків. Постраждалих немає.

Як поінформували у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області, в регіоні через ворожу атаку сталися 2 пожежі - горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі. На місці події працювали 32 чоловіка особового складу, було задіяно 6 одиниць техніки, чергові бригади служб екстреного реагування.

"Потерпілих немає, від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду", - кажуть рятувальники.

На Прикарпатті також тривала бойова робота із відбиття повітряної атаки. Вранці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Facebook розповів, що у місті через ворожу атаку є пошкодження на двох вулицях - йдеться про вулиці Берегову і Карпатську.

Він також пізніше додав, що були зафіксовані пошкодження житла та дитячого садка - там повибивало вікна. Також обійшлось без жертв.

Міський голова оприлюднив фото наслідків ворожої атаки.

В ДСНС розповіли, що в Івано-Франківську через ворожий удар по навчальному закладу сталася пожежа. Рятувальники зазначили, що на місці удару утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано.

"Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", - передали надзвичайники й опублікували фото наслідків.

В Міністерстві енергетики України у повідомленні вранці уточнили, що під час нинішньої повітряної атаки ворог знову бив по енергетиці. У відомстві поінформували, що на одному з них внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків - вони були госпіталізовані.

Як розповіли у відомстві, були атаковані об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

"Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті", - поінформували в міністерстві.

Наразі наслідки уточнюються й триває їх ліквідація, додали в Міненерго.

Пізніше у Національній енергетичній компанії "Укренерго" уточнили, що було пошкоджено обладнання на об'єктах у Львівській та Запорізькій областях. В останній і постраждали двоє енергетиків.

Чим росіяни били по Україні

За даними місцевих адміністрацій щодо ворожої комбінованої повітряної атаки, які навів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, противник для нинішніх ударів по Україні використав:

крилаті ракети Х-101/55, запущені з 4-х бортів російської стратавіації Ту-95 з району Саратовської області,

імовірно крилаті ракети Зм14 "Калібр", які ворог запускав з акваторії Чорного моря,

імовірно керовані ракети авіаційного типу, що окупанти запускали з акваторії Азовського моря,

ударні безпілотники типу "Шахед".

Зазначається, що під атакою перебували Луцьк, окремі об'єкти Івано-Франківської, Львівської, Київської та Вінницької областей.

У матеріалі використовувалися публікації з Telegram-каналів командування Повітряних сил ЗСУ, керівника Львівської ОВА Максима Козицького, начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, Facebook міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, Telegram Міненерго та Укренерго, Facebook Головного управління ДСНС України у Волинській області.