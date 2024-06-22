Удар по енергетиці, пожежі й постраждалі: які наслідки комбінованої атаки РФ по Україні

Російські окупанти у ніч проти 22 червня завдали удару по території України ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Масштабна повітряна тривога в країні оголошувалася двічі, а також стало відомо про "прильоти", зокрема, у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях.
Що відомо про наслідки цієї комбінованої повітряної атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Спочатку російські терористи ввечері напередодні запустили по Україні щонайменше дві групи ударних безпілотників типу "Шахед". Вони увійшли в повітряний простір країни з південного напрямку, після чого часто змінювали курс, маневрували, рухалися у бік західних та центральних областей.
Пізніше стало відомо про злети російської стратегічної військової авіації - МіГ-31К та ще 4 бортів бомбардувальників Ту-95МС. Вони рухалися у бік України. Але загроза щодо МіГ-31К була скасована, а стосовно "тушек" - лишилася.
Близько третьої ночі у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух швидкісних цілей над Україною у різні напрямки. Крилаті ракети ворога летіли, зокрема, у бік Києва, Луцька, Умані, Стрия, на Хмельниччину та Вінниччину. У різних регіонах працювали сили та засоби ППО.
Крім того, у небі над Україною фіксувалися дрони-камікадзе противника. Додамо, що повітряна тривога через ворожу атаку була скасована лише о 05:06.
Вранці голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький розповів, що ворогом був завданий ракетний удар по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури в регіоні, і там сталася пожежа, які вже ліквідовують вогнеборці.
За словами чиновника, інформації про постраждалих на той момент (пів на шосту ранку) не надходило.
Варто зауважити, що перед тим в моніторингових групах писали про проблеми зі світлом після ворожої ракетної атаки в районі Стрия Львівської області.
Як розповів чиновник, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО, і тепер триває ліквідація наслідків падіння уламків. Постраждалих немає.
Як поінформували у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області, в регіоні через ворожу атаку сталися 2 пожежі - горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі. На місці події працювали 32 чоловіка особового складу, було задіяно 6 одиниць техніки, чергові бригади служб екстреного реагування.
"Потерпілих немає, від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду", - кажуть рятувальники.
Він також пізніше додав, що були зафіксовані пошкодження житла та дитячого садка - там повибивало вікна. Також обійшлось без жертв.
Міський голова оприлюднив фото наслідків ворожої атаки.
В ДСНС розповіли, що в Івано-Франківську через ворожий удар по навчальному закладу сталася пожежа. Рятувальники зазначили, що на місці удару утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано.
"Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", - передали надзвичайники й опублікували фото наслідків.
Як розповіли у відомстві, були атаковані об'єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.
"Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті", - поінформували в міністерстві.
Наразі наслідки уточнюються й триває їх ліквідація, додали в Міненерго.
Пізніше у Національній енергетичній компанії "Укренерго" уточнили, що було пошкоджено обладнання на об'єктах у Львівській та Запорізькій областях. В останній і постраждали двоє енергетиків.
За даними місцевих адміністрацій щодо ворожої комбінованої повітряної атаки, які навів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, противник для нинішніх ударів по Україні використав:
Зазначається, що під атакою перебували Луцьк, окремі об'єкти Івано-Франківської, Львівської, Київської та Вінницької областей.
У матеріалі використовувалися публікації з Telegram-каналів командування Повітряних сил ЗСУ, керівника Львівської ОВА Максима Козицького, начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, Facebook міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, Telegram Міненерго та Укренерго, Facebook Головного управління ДСНС України у Волинській області.
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