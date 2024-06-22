Удар по энергетике, пожары и пострадавшие: какие последствия воздушной атаки РФ по Украине

Что известно об атаке

Сначала российские террористы вечером накануне запустили по Украине как минимум две группы ударных беспилотников типа "Шахед". Они вошли в воздушное пространство страны с южного направления, после чего часто меняли курс, маневрировали, двигались в сторону западных и центральных областей.

Позже стало известно о взлетах российской стратегической военной авиации - МиГ-31К и еще 4 бортов бомбардировщиков Ту-95МС. Они двигались в сторону Украины. Но угроза МиГ-31К была отменена, а в отношении "тушек" - осталась.

Около трех ночи в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о движении скоростных целей над Украиной в разные направления. Крылатые ракеты врага летели, в частности, в сторону Киева, Луцка, Умани, Стрыя, в Хмельницкую и Винницкую области. В разных регионах работали силы и средства ПВО.

Кроме того, в небе над Украиной фиксировались дроны-камикадзе противника. Добавим, что воздушная тревога из-за вражеской атаки была отменена только в 05:06.

Взрывы и последствия атак

Около пяти утра в местных пабликах писали о взрывах во Львовской области, отдельной Стрыйском районе. Также сообщалось о проблемах со светом после вражеской ракетной атаки там.

Утром глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий рассказал, что врагом был нанесен ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры в регионе, и там произошел пожар, который уже ликвидируют пожарные.

По словам чиновника, информации о пострадавших на тот момент (полшестого утра) не поступало.

Следует заметить, что перед этим в мониторинговых группах писали о проблемах со светом после вражеской ракетной атаки в районе Стрыя Львовской области.

Утром руководитель Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал в своем Telergam о падении вражеских сбитых воздушных целей в области. Перед тем ночью СМИ писали о взрывах, которые были слышны в Луцке.

Как рассказал чиновник, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО, и теперь идет ликвидация последствий падения обломков. Пострадавших нет.

На Прикарпатье также длилась боевая работа по отражению воздушной атаки. Утром городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook рассказал, что в городе из-за вражеской атаки есть повреждения на двух улицах - речь идет об улицах Береговой и Карпатской.

Он также позже добавил, что были зафиксированы повреждения жилья и детского сада - там выбило окна. Также обошлось без жертв.

Городской голова обнародовал фото последствий вражеской атаки.

В ГСЧС рассказали, что в Ивано-Франковске из-за вражеского удара по учебному заведению произошел пожар. Спасатели отметили, что на месте удара образовался воронка 20 кв.м с ликвидированным очагом возгорания.

"Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль", - передали чрезвычайники, и опубликовали фото последствий.

В Министерстве энергетики Украины в сообщении утром уточнили, что во время нынешней воздушной атаки враг снова бил по энергетике. В ведомстве проинформировали, что на одном из них в результате обстрела пострадали два энергетика - они были госпитализированы.

Как рассказали в ведомстве, были атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.

"Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте", - проинформировали в министерстве.

Последствия уточняются и продолжается их ликвидация, добавили в Минэнерго.

Позже в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" уточнили, что было повреждено оборудование на объектах во Львовской и Запорожской областях. В последней и пострадали двое энергетиков.

Чем россияне били по Украине

По данным местных администраций о вражеской комбинированной воздушной атаке, которые привел глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук, противник для нынешних ударов по Украине использовал:

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные с 4-х бортов российской стратавиации Ту-95 из района Саратовской области,

вероятно крылатые ракеты Зм14 "Калибр", которые враг запускал из акватории Черного моря,

вероятно управляемые ракеты авиационного типа, которые оккупанты запускали из акватории Азовского моря,

ударные беспилотники типа "Шахед".

Под атакой находились Луцк, отдельные объекты Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Винницкой областей.

В материале использовались публикации из Telegram-каналов командования Воздушных сил ВСУ, руководителя Львовской ОВ Максима Козицкого, начальника Волынской ОВ Юрия Погуляйко, спикера Одесской ОВ Сергея Братчука, Facebook городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, Telegram Минэнерго и Укрэнерго.