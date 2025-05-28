Чи спроможна РФ запускати по Україні 1000 "Шахедів" на добу: відповідь Зеленського
Окупанти концентруються на виробництві великої кількості дронів. Але поки РФ може запускати по Україні 1000 "Шахедів", якщо буде накопичувати їх кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на питання під час зустрічі з журналістами 27 травня.
"Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - сказав він.
Президент навів приклад, як нещодавно Сили оборони завдали "цікавий удар по них".
"Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", - пояснив Зеленський.
Тому, за його словами, окупанти і фокусуються на великій кількості дронів.
"Ми бачимо, аналізуємо, що відбувається. У нас сьогодні літаки збивають дрони. Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон". Ми їх вже використовуємо. Питання вже - коли ми зможемо розширити. Тобто ми вийшли на технологію перехоплювачів. Це була проблема з "Шахедами", які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах", - продовжив він.
Крім того, на думку президента, Україні треба також мати тисячу дронів.
"Доречі, далекобійних дронів, які складні, - ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що "рускіє" почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у "рускіх", 300-500 на добу, - ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", - констатував Зеленський.
Обстріли РФ по Україні
Росіяни не припиняють постійні обстріли по Україні як дронами, так і ракетами. У ніч на 28 травня Росія запустила по Україні шість ракет та 88 дронів.
Як днями зазначав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, не виключено, що найближчим часом російські війська можуть збільшити атаки дронів по Україні.
Додамо і те, що в ніч на 26 травня Росія запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів.
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