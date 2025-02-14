Удар дронів по нафтоперекачувальній станції в Тверській області: ЗМІ назвали наслідки

Джерела російського видання розповіли, що на даній нафтоперекачувальній станції в результаті ударів БПЛА було пошкоджено операторний вузол зв'язку та електрощитова.

РосЗМІ нагадали заяву Міноборони РФ про те, що у ніч проти 13 лютого над Тверською областю начебто було збито 9 дронів. При цьому в оборонному відомстві країни-агресора про якісь наслідки не розповідали.

"ASTRA з'ясувало, що всі 9 БПЛА не були збиті, а влучили по НПС Андреаполь ТОВ "Транснефть-Балтика" в селі Єрохіно Тверської області", - йдеться в публікації.

Окрім пошкодження будівлі електрощитової та операторного вузла зв'язку на НПС російське видання також пише, що обійшлося без постраждалих.

Удар дронів по НПС у Тверській області

Напередодні джерела РБК-Україна поінформували, що в СБУ підтвердили дронову атаку на нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Тверській області, яка сталася ввечері 13 лютого. Також повідомлялося, що станція призупинила роботу.

Тут варто нагадати, що НПС "Андреаполь" раніше вже зазнавала дронових ударів цієї зими. Об'єкт, зокрема, був атакований БЛЛА в ніч проти 29 січня.

За даними ЗМІ, тоді в результаті атаки було пошкоджено дах будівлі зв'язку та оператора станції, фільтраційний насосний майданчик, також стався розлив нафтопродуктів та була пожежа.

У Тверській області тоді ж понад 20 дронів атакували склад боєприпасів 23-арсеналу ГРАУ та прилеглу до нього військову частину у селищі Жовтневий Торопецького муніципального округу.

Особливість НПС "Андреаполь"

Місцева преса писала, що НПС "Андреаполь" ТОВ "Транснефть-Балтика" є одним з найбільших виробничих об'єктів у Тверській області.

Планувалося, що станція мала забезпечити завершення будівництва, введення в експлуатацію та забезпечення перекачування нафти нафтопроводом Сургут - Полоцьк.

Нині НПС "Андреаполь" вважають однією з опорних точок Балтійської трубопровідної системи-2. Головний інженер ТОВ "Транснафта-Балтика" Євген Інжеватов у 2022 році розповідав, що станція працює для забезпечення "надійного та безпечного транспортування нафти, а регулярна модернізація та оновлення дозволяють їй відповідати найсуворішим вимогам, що висуваються до об'єктів трубопровідного транспорту".

НПС "Андреаполь" уТверській області (фото з архіву "Твериград.ру").