У Тверській області під удар потрапила нафтоперекачувальна станція, була пожежа, - ЗМІ

У Тверській області РФ вночі 29 січня під атаку дронів потрапила нафтоперекачувальна станція. На об'єкті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

Міноборони РФ стверджує, що у Тверській області за ніч нібито збили сім дронів. скриншот google.com/maps

За повідомленням росЗМІ, близько 1:00 за місцевим часом на підльоті до станції в Андреапольському районі Тверської області російська ППО нібито знищила шість безпілотників. Внаслідок атаки виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції, яку буцімто загасили через декілька годин.

Зазначається, що під час нічної атаки дронів нібито була атакована нафтоперекачувальна станція "Транснефть-Балтика" у Тверській області.

Атака дронів на РФ

Росіяни вночі 29 січня заявили про наліт дронів на декілька регіонів РФ. Міноборони Росії зранку доповіло про нібито знищення 104 безпілотників, з яких майже половина "збили" у Курській області.

Цієї ночі було атаковано нафтобазу "Лукойл" у населеному пункті Кстово Нижегородської області Росії. Джерела РБК-Україна повідомили, що за операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони.

Відомо, що було чотири влучання по території нафтобази. Внаслідок атаки на нафтобазі виникла серйозна пожежа.

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