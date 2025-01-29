У Тверській області під удар потрапила нафтоперекачувальна станція, була пожежа, - ЗМІ
У Тверській області РФ вночі 29 січня під атаку дронів потрапила нафтоперекачувальна станція. На об'єкті виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.
Зазначається, що під час нічної атаки дронів нібито була атакована нафтоперекачувальна станція "Транснефть-Балтика" у Тверській області.
За повідомленням росЗМІ, близько 1:00 за місцевим часом на підльоті до станції в Андреапольському районі Тверської області російська ППО нібито знищила шість безпілотників. Внаслідок атаки виникла пожежа на нафтоперекачувальній станції, яку буцімто загасили через декілька годин.
Міноборони РФ стверджує, що у Тверській області за ніч нібито збили сім дронів.
скриншот google.com/maps
Атака дронів на РФ
Росіяни вночі 29 січня заявили про наліт дронів на декілька регіонів РФ. Міноборони Росії зранку доповіло про нібито знищення 104 безпілотників, з яких майже половина "збили" у Курській області.
Цієї ночі було атаковано нафтобазу "Лукойл" у населеному пункті Кстово Нижегородської області Росії. Джерела РБК-Україна повідомили, що за операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони.
Відомо, що було чотири влучання по території нафтобази. Внаслідок атаки на нафтобазі виникла серйозна пожежа.
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