ua en ru
Чт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "Андреаполь"в РФ

Україна, Четвер 13 лютого 2025 17:31
UA EN RU
Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "Андреаполь"в РФ Фото: дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

У ніч на 13 лютого дрони СБУ вдруге за два тижні вразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ

За даними військових, унаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Ба більше, перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

Дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію &quot;Андреаполь&quot;в РФ

Відомо, що це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт за останні 2 тижні. Перша відбулася 29 січня цього року. Того разу було пошкоджено:

  • фільтраційний насосний майданчик,
  • цистерни з присадками,
  • стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", - повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало, як Bloomberg оцінив наслідки минулої атаки дронів на нафтоперекачувальну станцію в Усть-Лузі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна
DAILY
Комбат 3-ї ОШБр Олег Романов: Піхота вгризлася зубами в землю, але наскільки її вистачить?
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Комбат 3-ї ОШБр Олег Романов: Піхота вгризлася зубами в землю, але наскільки її вистачить?