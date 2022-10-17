Удар дронів по багатоповерхівці в Києві: відомо про першого загиблого

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки", - зазначив міський голова.

Під завалами знаходиться ще одна людина. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.

Оновлено о 11:50

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів врятували літню жінку.

Атака дронів

Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі, а також пролунав вибух у багатоповерхівці.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку є люди. Врятовано щонайменше 18 осіб.

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