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Удар дронів по багатоповерхівці в Києві: відомо про першого загиблого

Фото: у Києві повідомиили про першу жертву внаслідок атаки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок сьогоднішнього удару дронів-камікадзе по багатоповерхівці у Києві загинула людина. Тіло першої жертви дістали з-під завалів будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка в Telegram.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки", - зазначив міський голова.

Під завалами знаходиться ще одна людина. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані.

Оновлено о 11:50

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів врятували літню жінку.

Атака дронів

Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі, а також пролунав вибух у багатоповерхівці.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку є люди. Врятовано щонайменше 18 осіб.

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КиївОбстріл