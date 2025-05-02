Удар дронами по Запоріжжю: кількість постраждалих суттєво зросла

Він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед них десять чоловіків і чотири жінки.

"Дев'ять з них зараз у лікарнях. П'ятеро отримали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Федоров також оприлюднив фото постраждалих та житлового будинку, куди влучив БпЛА.

Фото: наслідки дронової атаки РФ по Запоріжжю (https://t.me/ivan_fedorov_zp)