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Удар дронами по Запорожью: число пострадавших существенно возросло

Фото: количество пострадавших людей продолжает расти (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье стремительно растет количество пострадавших из-за российской атаки ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он сообщил, что количество пострадавших возросло до 14 человек, среди них десять мужчин и четыре женщины.

"Девять из них сейчас в больницах. Пятеро получили медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Федоров также обнародовал фото пострадавших и жилого дома, куда попал БпЛА.

 

Фото: последствия дроновой атаки РФ по Запорожью (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Дроновая атака РФ по Запорожью

Вечером 1 мая российские террористы массированно атаковали ударными дронами Запорожье. По городу нанесли не менее 10 ударов.

Вражеские БпЛА повредили объекты инфраструктуры и жилой дом. Сначала сообщалось о четырех, а впоследствии - о восьми раненых в результате атаки.

Также была информация о погибшем мужчине, но она не подтвердилась.

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Запорожье