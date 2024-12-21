Удар дронами по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Четеро людей постраждали через обстріл Запоріжжя дронами. Окупанти атакували місто 20 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"12-річний хлопчик та троє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів він.
Крім того, за даними голови ОВА, загарбники обстріляли Васильківський та Пологівський райони регіону.
"У Василівському районі через російські обстріли постраждала жінка, у Пологівському - двоє чоловіків", - зазначив Федоров.
Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами ввечері 20 грудня. У місті почалася пожежа. На місце виїхали лікарі "швидкої".
Пізніше в ОВА розповіли, що внаслідок атаки росіян 12-річний хлопчик та жінка отримали поранення. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.
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