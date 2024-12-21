Удар дронами по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Обстріл Запоріжжя

Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами ввечері 20 грудня. У місті почалася пожежа. На місце виїхали лікарі "швидкої".

Пізніше в ОВА розповіли, що внаслідок атаки росіян 12-річний хлопчик та жінка отримали поранення. Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці.

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