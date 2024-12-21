Удар дронами по Запорожью: количество раненых возросло

Обстрел Запорожья

Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами вечером 20 декабря. В городе начался пожар. На место выехали врачи "скорой".

Позже в ОВА рассказали, что в результате атаки россиян 12-летний мальчик и женщина получили ранения. Взрывной волной выбило окна в девятиэтажке.

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