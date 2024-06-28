UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Дніпру. Стало відомо про одного загиблого, жертв може бути більше, - МВС

Фото: наслідки ракетного удару РФ по Дніпру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі вже відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару росіян по дев'ятиповерхівці, ще шестеро людей постраждало. Водночас жертв може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше", - повідомив Клименко.

Він також розповів, що рятувальники продовжують розбирати завали. У квартирах заблоковані люди.

Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку. 

"Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", - додав глава МВС.

Як пізніше повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кількість постраждалих зросла до шести людей. Серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння. 

Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років та 29-річний чоловік. Інші - у середньому стані.

"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і в автівках навколо місця ракетної атаки", - зазначив Лисак.

Ракетний удар по Дніпру

Російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи будинку, є загиблий та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниДніпропетровська областьДнипроВійна в УкраїніРакетний удар