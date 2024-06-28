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Удар по Днепру. Стало известно об одном погибшем, жертв может быть больше, - МВД

Фото: последствия ракетного удара РФ по Днепру (facebook.com/MNS.GOV.UAl)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре уже известно об одном погибшем в результате ракетного удара россиян по девятиэтажке, еще шесть человек пострадали. В то же время, жертв может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше", - сообщил Клименко.

Он также рассказал, что спасатели продолжают разбирать завалы. В квартирах заблокированы люди.

Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля - пострадавшего засыпало частями изуродованного дома.

"Все профильные службы на местах. Пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил глава МВД.

Как позже сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, количество пострадавших возросло до шести человек. Среди них 7-месячный младенец. У девочки отравления продуктами горения.

Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Другие - в среднем состоянии.

"В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки", - отметил Лысак.

Ракетный удар по Днепру

Российские кафиры сегодня, 28 июня, вечером нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Россияне своим ударом уничтожили четыре этажа дома, есть погибший и пострадавшие.

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