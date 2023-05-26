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Удар по Дніпру: поліцейські показали перші хвилини після атаки

Фото: у Нацполіції показали відео перших хвилин після удару росіян по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Українські поліцейські показали, як вони допомагали рятувати поранених внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.

Він оприлюднив відео перших хвилин та наслідків російської атаки по Дніпру. Окупанти вдарили по поліклініці та ветеринарній клініці.

За словами Білошицького, зараз на місці атаки працюють усі служби. Вони рятують, допомагають, евакуюють та розбирають завали. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Ракетний удар по Дніпру

Сьогодні російські окупанти ракетами вдарили по медичних установах у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки відомо про 25 постраждалих. При цьому загинули двоє мирних жителів.

Як розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець, ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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