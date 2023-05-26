Удар по Днепру: полицейские показали первые минуты после атаки

Он обнародовал видео первых минут и последствий российской атаки по Днепру. Оккупанты ударили по поликлинике и ветеринарной клинике.

По словам Билошицкого, сейчас на месте атаки работают все службы. Они спасают, помогают, эвакуируют и разбирают завалы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ракетный удар по Днепру

Сегодня российские оккупанты ракетами ударили по медицинским учреждениям в Днепре. В результате вражеской атаки известно о 25 пострадавших. При этом погибли два мирных жителя.

Как рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.