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Удар по Дніпру. У ДСНС показали, як проходить рятувальна операція (відео)

Фото: ДСНС показала, як проходить рятувальна операція у Дніпрі (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 23 лютого вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Рятувальники показали наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Дев'ятиповерховий будинок був атакований дроном-камікадзе. Внаслідок удару зруйновано два останні поверхи будинку. Сталася пожежа площею 20 квадратних метрів.

 

Через ворожу атаку постраждали вісім осіб, двох госпіталізували.

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи, рятувальники проводять розбір завалів. Зазначається, що під завалами можуть бути ще двоє людей.

 

Фото: ДСНС показала, як проходить рятувальна операція у Дніпрі (facebook.com/MNSDNE)

Обстріли України 23 лютого

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 31 "Шахед", сили ППО збили 23 з них. 

Ворог також атакував цієї ночі також трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Крім Дніпра, "прильоти" також були в Одесі. Один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні міста і спричинив руйнування і пожежу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Пізніше стало відомо, що кількість жертв в Одесі збільшилась до трьох осіб.

 

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Дніпропетровська областьДСНСВійна в УкраїніАтака дронів