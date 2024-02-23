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Удар по Днепру. В ГСЧС показали, как проходит спасательная операция (видео)

Фото: ГСЧС показала, как проходит спасательная операция в Днепре (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 23 февраля ударила по девятиэтажке в Днепре. Спасатели показали последствия обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Девятиэтажное здание было атаковано дроном-камикадзе. В результате удара разрушены два последних этажа дома. Произошел пожар площадью 20 квадратных метров.

 

Из-за вражеской атаки пострадали восемь человек, двое госпитализированы.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, спасатели производят разбор завалов. Отмечается, что под завалами могут находиться еще два человека.

 

Фото: ГСЧС показала, как проходит спасательная операция в Днепре (facebook.com/MNSDNE)

Обстрелы Украины 23 февраля

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 31 "Шахед", силы ПВО сбили 23 из них.

Враг также атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

Кроме Днепра "прилеты" также были в Одессе. Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и вызвал разрушение и пожар. Сначала сообщалось об одном погибшем. Позже стало известно, что количество жертв в Одессе увеличилось до трех человек.

 

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Днепропетровская областьГСЧСВойна в УкраинеАтака дронов