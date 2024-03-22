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Удар по ДніпроГЕС: стало відомо про жертву

Фото: влучання по ДніпроГЕС (t.me/Denys_Smygal)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок російського удару по ДніпроГЕС у Запоріжжі загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Офісу генпрокуратури в Telegram.

"Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС", - йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, вранці 22 березня російські військові завдали, попередньо, 20 ракетних ударів по території Запоріжжя. 

"Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби", - йдеться у повідомленні. 

Масована атака по Запоріжжю

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Внаслідок удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще десять отримали поранення.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Крім цього, олова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання - в ГЕС-1 і ГЕС-2. 

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