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По ДніпроГЕС було два прямих влучання: у "Укргідроенерго" розповіли про наслідки

П'ятниця 22 березня 2024 10:16
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Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання - в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно.

Про це заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2", - заявив він.

За його словами, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору.

"Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду", - заявив Сирота.

Масована атака по Запоріжжю

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Внаслідок удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

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