ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по дев'ятиповерхівці в Чернігові: з'явилися фото наслідків

Чернігів, Вівторок 23 грудня 2025 22:50
UA EN RU
Удар по дев'ятиповерхівці в Чернігові: з'явилися фото наслідків Фото: росіяни вдарили по багатоповерхівці у Чернігові (t.me/chernihivrada)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 грудня, ввечері вдарили дроном по житловій багатоповерхівці в Чернігові. У результаті будівлю було пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міськради в Telegram і начальника міської військової адміністрації Чернігова Дмитра Брижинського в Telegram.

Брижинський розповів, що рятувальникам уже вдалося ліквідувати пожежу, яка почалася через атаку росіян.

Фото: наслідки російського удару по Чернігову (t.me/chernihivrada)

"Загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Двоє людей перебувають у стані шоку, їм надається необхідна допомога", - сказав він.

За його словами, газові та електромережі пошкоджено не було, перебоїв у постачанні немає. При цьому було пошкоджено теплопостачання, його відновлять протягом п'яти годин.

На місці працюють представники ДСНС, правоохоронні органи, муніципальна варта, комунальні та аварійні служби.

У міськраді уточнили, що через атаку пошкоджено вікна в будинку та автомобілі.

Удари по Чернігову

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 23 грудня, ввечері кілька разів атакували Чернігів.

Зокрема, близько 19:50 стало відомо, що росіяни вдарили по важливому енергооб'єкту в Чернігівському районі. Через таку атаку частина жителів Чернігова залишилася без світла.

Трохи згодом, близько 20:40, стало відомо, що окупанти вдарили дроном по багатоквартирному будинку.

До слова, лише сьогодні, 23 грудня, вночі російські окупанти завдали по Україні масованого удару. Після такої атаки майже всі абоненти в трьох західних областях залишилися без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна в Україні Атака дронів
Новини
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Аналітика
Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія